معرض الكتاب: سجلنا 125 ألف زيارة بالأمس.. والأسر الأكثر إقبالا



وأشار "المصري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الإثنين، إلى أن هناك 50 عازف موسيقي حضروا خلال أيام المعرض الماضية للمشاركة في أنشطة المعرض، لافتة إلى أن هناك إقبال كبير على شراء الكتب من قبل الزوار.



وأوضح مدير الأنشطة الثقافية بمعرض الكتاب، أن عدد زوار معرض الكتاب وصل أمس إلى 125 ألف، لافتا إلى أن الأسر هى الأكثر إقبالا على زيارة المعرض.



قال الدكتور شوكت المصري، مدير الأنشطة الثقافية بمعرض الكتاب، إن معرض الكتاب يشارك به دور نشر من 38 دولة، وذلك بزيادة 3 دول عن العام الماضي.