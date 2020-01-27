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البورصة تخسر 1.9 مليار جنيه خلال منتصف تعاملات اليوم

الإثنين 27/يناير/2020 - 12:08 م
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بوابة الفجر
محمد عصام
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خسر رأسمال السوقي للبورصة  المصرية خلال منتصف تعاملات جلسة، اليوم الأثنين، نحو 1.9 مليار جنيه، مع استمرار الضغوط البيعية من المستثمرون الأفراد المصريون.

 

وهوت مؤشرات البورصة بشكل جماعي، ليتراجع المؤشر الرئيسي"EGX30 " بنسبة 0.23%، وهبط المؤشر"EGX70 " للاسهم المتوسطة بنسبة 0.01%،  ونزل المؤشر" EGX100" الأوسع نطاقا  بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوي 1380.33 نقطة. 


وشهد السوق حجم تداولات ضعيفة، حيث بلغ إجمالي قيم التداولات 236 مليون جنيه بالتداول على 37 مليون سهم من خلال تنفيذ  أكثر من 5 الاف عملية.

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