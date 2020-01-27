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"الأمن العام" يضبط تشكيلا عصابيا قتل طالبا لسرقته بالقليوبية

الإثنين 27/يناير/2020 - 12:09 م
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أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
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ألقى ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على تشكيل عصابي بتهمة قتل طالب لسرقته بالقليوبية.

وتلقى مركز الخانكة بلاغا من المستشفى بوصول طالب 17 سنة مقيم دائرة المركز، مصابا بطلق ناري أدى إلى وفاته، وبسؤال والده صاحب مكتبة 38 سنة مقيم بذات العنوان، قرر بأنه حال استقلاله السيارة خاصته وبصحبته نجله أثناء عودته لمسكنه فوجئ بدراجة نارية يستقلها 3 أشخاص حاولوا استيقافه إلا أنه أسرع بالفرار فتناهى إلى سمعه صوت إطلاق أعيرة نارية أصابت إحداها السيارة ونجله والتي أودت بحياته.

وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن القليوبية عن تحديد مرتكب الواقعة عاطل 31 سنة والسابق اتهامه في 3 قضايا، نجار مسلح وشهرته "الديب"، نجار مسلح 27 سنة، نجار مسلح 26 سنة " له معلومات جنائية " مقيمين جميعا دائرة المركز. 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة وأقروا  بقيامهم بالاتفاق فيما بينهم على سرقة سيارة المجني عليه كرها عنه بقصد مساومته على استرجاعها نظير مبلغ مالي.

وقام الأول بالاستعانة بباقي المتهمين والتخطيط وتوزيع الأدوار عليهم والتي تمثلت في قيام المتهم الثاني بمراقبة وتأمين محل الواقعة وبحوزته سلاح ناري " بندقية خرطوش " وفور مرور سيارة المجني عليهما قام بإعطاء إشارة متفق عليها للمتهم للأول وبرفقته الثالث والرابع مستقلين دراجة نارية ملك وقيادة الثالث وقاموا بمحاولة استيقاف السيارة.

وفي أثناء ذلك أشهر الأول سلاحًا ناريًا " بندقية آلية " نحو المجني عليهما إلا أن قائدها ( المبلغ ) قام بالإسراع محاولا الفرار فبادره المتهم الأول بإطلاق عدة أعيرة نارية تجاه السيارة أحدثت إصابة نجله التي أودت بحياته بينما قام الثاني بإطلاق عدة أعيرة نارية في الهواء من السلاح حوزته لتغطيه هروبهم.

وتم بإرشاد المتهم الأول ضبط السلاح الناري الذي كان بحوزته " بندقية آلية وخزينتها – 12 طلقة من ذات العيار "، وتم بارشاد المتهم الثاني ضبط السلاح الناري الذي كان بحوزته " بندقية خرطوش–  2 طلقة من ذات العيار ".

وتم بإرشاد المتهم الثالث ضبط الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة، وحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.
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الكلمات المفتاحية

قتل طالب القليوبية الامن العام

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