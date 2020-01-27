"تصريح السفر" أبرزها.. "الداخلية" تطلق خدمات إلكترونية جديدة للمواطنين





وأوضحت، أن ذلك من خلال الدخول على رابط الخدمات الإلكترونية على موقع الوزارة (www.moi.gov.eg).



ويأتي ذلك استمرارًا لتطوير وتحديث كافة جوانب خدمات أجهزة وزارة الداخلية، تحقيقًا لجوهر الرسالة الأمنية ومستهدفاتها.



أطلقت وزارة الداخلية، خدمات إلكترونية جديدة مثل تصريح السفر وبدل الفاقد والتالف لشهادة إنهاء الخدمة وشهادة الخبرة، للمواطنين السابق تأديتهم الخدمة العسكرية بوزارة الداخلية، وذلك عبر بوابتها على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" مدعومة بآليات الدفع والتحصيل الإلكتروني.