هيثم الحاج عن زيارة سما المصري لمعرض الكتاب: "مواطنة مصرية ومن حقها"

علق رئيس الهيئة العامة للكتاب ورئيس معرض القاهرة الدولي للكتاب،الدكتور هيثم الحاج على زيارة سما المصري لمعرض الكتاب صباح أمس، قائلًا: أن تلك الزيارة ليست أزمة كما يعتقد البعض.



وتابع هيثم في لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر قناة "المحور" حيث قال :أنا لا أرى أي أزمة في زيارة سما المصري للمعرض، فهي مواطنة مصرية ومن حقها زيارة معرض الكتاب.



وأضاف: "سما المصري دخلت المعرض بشكل طبيعي، وخرجت بشكل طبيعي، والأمن حاول التحجيز عليها لحمايتها بسبب التزاحم الشديد الذي حدث فور دخولها، ولكن في النهاية هي زيارة طبيعية، وأهلاً وسهلاً، ياريتها كانت دخلت واشترت كتاب".