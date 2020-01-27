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استخدموا حيلة شيطانية.. سقوط شبكة "دعارة الإسكندرية"

الإثنين 27/يناير/2020 - 12:00 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد رجب - دينا حسن
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أمر رئيس نيابة شرق الإسكندرية الكلية، بحبس رجل وسيدتين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة استقطاب راغبى المتعة والجنس الحرام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتحريض على الفسق والفجور، حيث أنشأ قواد وساقطتان، تنظيمًا مستترًا، لممارسة الدعارة والجنس الحرام.

وكان المتهمين قاموا باستخدام حيلة شيطانية، وهي تنظيم معلن أمام الناس، وهو مكان يستقبل راغبي عمل جلسات المساج والتدليك وشد الجسم، وجلسات الحمام المغربي، ومن هنا يبدأ القواد تسهيل دعارة الساقطتين، مقابل مبلغ مالي يبدأ من 500 جنيه وحتى 3000 جنيه في الليلة الواحدة.

الواقعة بدأت بقيام المدعو "م. ص. م" 50 سنة، والمدعوة "ف. إ. ع" 35 سنة، والمدعوة "آ.ح. م" 30 سنة، بالترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن عقد جلسات مساج وتدليك وتخسيس، لاستقطاب راغبي الدعارة والجنس الحرام، ويتم التواصل معهم عبر رسائل نصية خلال "فيس بوك"، تتطور إلى المحادثات الهاتفية، ويتم تحديد المكان والعنوان، وبمجرد وصول الراغب في ممارسة الجنس الحرام، يتم مساومته ماليًا من قبل المتهم الأول، في مقابل تسهيل دعارة المتهمة الثانية والثالثة.

وكان ضباط مكافحة جرائم الآداب العامة بالإسكندرية، رصدوا حساب على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يحمل اسم "مساج بالإسكندرية"، يعرض جلسات مساج على رواد "فيس بوك"، ناشرًا على الحساب، فيديوهات وصور لجلسات مساج وتدليك، تتطور لعرض فتيات لإقامة علاقات جنسية كاملة، وذلك مقابل مبلغ مالي يبدأ من 500 جنيه وحتى 3000 جنيه.

وبدأ ضباط مكافحة جرائم الآداب العامة بالإسكندرية، بتتبع حساب "فيس بوك"، ورقم الهاتف المحمول، المنشور على الحساب، وعمل التحريات اللازمة، حيث توصلت جهود البحث، إلى أن صاحب الحساب، وهو المتهم الأول، المدعو "م. ص. م" 50 سنة، ومعه المتهمة الثانية المدعوة "ف. إ. ع" 35 سنة، والمتهمة الثالثة المدعوة "آ. ح. م" 30 سنة، يروجون ﻻستقطاب راغبي الجنس الحرام من الرجال، بدعوة أنهم يعقدون جلسات مساج وتدليك، متخذين من نشاط المساج والتدليك المعلن ساترًا، لنشاطهم الإجرامي المخل بالآداب العامة، وهو نشر الدعارة والجنس الحرام بالإسكندرية.

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الكلمات المفتاحية

نيابة شرق الإسكندرية الكلية شبكة دعارة الجنس الحرام استقطاب راغبى المتعة والجنس الحرام

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