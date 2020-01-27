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"القومي للإعاقة" ينظم ورشة "كتابة القصة القصيرة" بمعرض الكتاب

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:58 ص
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الورشة
الورشة
أسماء قورة
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نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ورشة عمل بعنوان "كتابة القصة القصيرة" بجناح الطفل، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ51، في إطار تنمية قدرات الأطفال.

واستهدفت الورشة الأطفال من سن 10 حتى ١٦ سنة، وناقشت مع الأطفال المشاركين خطوات كتابة القصة القصيرة، بالإضافة إلى استعراض نماذج عملية معهم عن كتابة القصة القصيرة.

وهدفت الورشة، إلى تحفيز خيال الأطفال في هذا السن نحو كتابة قصص قصيرة خيالية، واكتشاف المواهب الكامنة لديهم، فضلًا عن تنمية قدراتهم الإبداعية على الخيال الكتابي والملاحظة.

ويشارك المجلس هذا العام، في معرض القاهرة الدولي للكتاب بجناحه في بلازا 2، الذي يضم منتجات ثقافية وفنية لأكثر من 200 فنان من ذوي الإعاقات المختلفة، بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية خلال أيام المعرض.

 

ويهدف الجناح من خلالها إلى توعية رواد المعرض بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز حقوقهم، وزيادة نسبة مشاركة ذوي الإعاقة في هذا الحدث الثقافي الدولي الضخم، ودعم وتشجيع الفنانين من ذوي الإعاقة للمشاركة في المعرض بأعمالهم الفنية في إطار مبدأ الدمج.

"القومي للإعاقة" ينظم ورشة "كتابة القصة القصيرة" بمعرض الكتاب
"القومي للإعاقة" ينظم ورشة "كتابة القصة القصيرة" بمعرض الكتاب
"القومي للإعاقة" ينظم ورشة "كتابة القصة القصيرة" بمعرض الكتاب
"القومي للإعاقة" ينظم ورشة "كتابة القصة القصيرة" بمعرض الكتاب
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الكلمات المفتاحية

معرض الكتاب الورشة القومي للإعاقة القصة القصيرة

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