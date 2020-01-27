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"نقل البرلمان" تستأنف مناقشة قرض "سكك حديد العاشر"

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:58 ص
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أرشيفية
أرشيفية
عبداللطيف هيبة
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استأنفت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام عبد الواحد، مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 661 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض ائتمان المشترى بشروط تفضيلية لمشروع سكك حديد العاشر من رمضان.

وقع الاتفاق بين الحكومة "وتمثلها وزارة النقل" بصفتها المقترض، وبنك الاستيراد والتصدير الصينى بصفته المقرض بمبلغ 461 مليون دولار أمريكي، بتاريخ 16/1/2019، وذلك بحضور كامل الوزير وزير النقل والمواصلات.

وأكد هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، أهمية استكمال تطوير منظومة السكة الحديد بقوة والدفع للأمام وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، قائلا: "مصر هتكون أحسن بلد فى الدنيا 2030 برجالها الوطنيين المخلصين".

واستكمل: "الموضوع فى منتهى الخطورة، الرئيس السيسى وعد المصريين بسكة حديد جديدة قريبا، عايزين نشوف دا ونساعد فى هذا الاتجاه".

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الكلمات المفتاحية

مجلس النواب لجنة النقل والمواصلات رئيس الجمهورية النائب هشام عبد الواحد

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