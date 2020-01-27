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"ضبط 3 قضايا" أبرزها.. جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:55 ص
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، وذلك على النحو التالي:

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 3 قضايا تهريب ملابس أجنبية الصنع، سجائر، حيث بلغت إجمالي القيمة والتعويض قرابة 2 مليون جنيه.

في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط 1 قضية.

في مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة: ضبط 2 قضية.

في مجال الأمن العام: ضبط عدد 20 قضية مزاولة مهنة بدون تصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد 962 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد 197 حكما قضائيا متنوعا.

في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات": ضبط 5 قضايا متنوعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
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الكلمات المفتاحية

جهود امن المنافذ

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