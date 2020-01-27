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خاص| عبد الحفيظ يكشف سبب استبعاد أفشة أمام النجم الساحلي

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:52 ص
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بوابة الفجر
علي نبوي
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كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سبب استبعاد محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأحمر من مباراة الأمس أمام النجم الساحلي.


وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" :"استبعاد أفشة من المباراة بقرار من الجهاز الفني وهو استبعاد فني بحت".

وأضاف :"ما يتردد عن استبعاد اللاعب بسبب خوضه مباراة خماسة ليس له أساس من الصحة، الجهاز الفني رأى استبعاد اللاعب من المباراة وهو قرار فني فقط".

وحقق الأهلي فوزًا هامًا مساء أمس الأحد على النجم الساحلي بهدف دون رد ليرتفع رصيده إلى 10 نقاط في صدارة مجموعته بدوري أبطال إفريقيا فيما يأتي الفريق التونوسي ثانياَ بـ9 نقاط.
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