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حكاءة مغربية عن مشاركتها بمعرض الكتاب: "حلم وتحقق"

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:51 ص
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قالت الحكاءة المغربية آمال المزوري، إن مشاركتها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب كان حلم بالنسبة لها وتحقق لأول مرة بفعل الكاتبة سعدية العدلي.

وأكدت "المزوري"، خلال حوارها مع مراسلة برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، اليوم الاثنين، أن مشاركتها بمعرض الكتاب فريدة من نوعها، وغنية وتضيف طابع خاص في مسيرتها كحكاءة.

وتابعت الحكاءة المغربية، أن حكايتها تستهدف كافة الفئات العمرية حتي الشباب والشيوخ والأطفال، فحكايتها عبارة عن حكايات تراثية مغربية محضة، منوهة بأنها قامت بعمل بحث ميداني وتوثيق بعض الحكايات التي تهم منطقتها، معقبة: " ليا الشرف أني حكيتها لأطفال مصر".

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب انطلقت فعالياته يوم 22 يناير، تحت عنوان "مصر أفريقيا- ثقافة التنوع" وتتخذ من الراحل جمال حمدان شخصية لها والسنغال ضيف شرفها، ويستمر حتي يوم 4 فبراير المقبل، وقد بلغ عدد الأجنحة في المعرض 808 بزيادة 86 جناحًا، وعدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية 900 دار نشر وجهة بزيادة 153 دار نشر وجهة عن العام الماضي، وعدد الناشرين المصريين 398 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين كتاب الأطفال 75 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين كتاب إسلامي تراث 121 دار نشر، عدد مكتبات سور الأزبكية 41، وعدد الناشرين كتاب صوتي والاليكتروني 7، عدد الناشرين العرب 255 ناشرًا، وبذلك يكون العدد الإجمالي 900 دار نشر، وعدد التوكيلات 99 توكيلًا، وعدد المشاركين في الفاعليات 3502 مشارك، والدول المشاركة 38 دولة بزيادة ثلاث دول عن دورة اليوبيل الذهبي في العام الماضي.
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