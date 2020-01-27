"المهندسين" تعلن القائمة المبدئية لكشوف المرشحين لانتخابات التجديد النصفي







أعلنت لجنة الانتخابات بالنقابة العامة للمهندسين برئاسة المهندس أحمد عثمان وكيل النقابة، القائمة المبدئية لكشوف المرشحين لخوض انتخابات التجديد النصفي، وذلك لحين الإعلان عن الكشوف النهائية بعد استيفاء التنازلات والطعون خلال يومي ٢٧ و٢٨ يناير والانتهاء من قبول التنازلات وفحص الطعون في الفترة من 29 إلى 30 يناير الجاري.وكانت النقابة قد قامت بالإعلان عن فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي على نصف أعضاء الشعب الهندسية بالنقابة العامة ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية وذلك يوم ٨ يناير الجاري وأغلق الباب يوم الأربعاء ٢٣ يناير وتم فتح باب التنازلات والطعون خلال يومي ٢٧ و٢٨ يناير ٢٠٢٠ وسوف تعلن النقابة القوائم النهائية فور الانتهاء من فحص الطعون.