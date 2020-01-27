زراعة 1250 شجرة في جامعة طنطا





وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بمشاركة الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.



من ناحيته، افتتح الدكتور طارق رحمي، معرض زهور ونباتات الزينة، أمام مقر الإدارة العامة لجامعة طنطا، في دعوة لزيادة الرقعة الخضراء والحد من التلوث.





وأشار "رحمي" إلى أهمية المبادرة، باعتبارها أول حملة وطنية في تاريخ مصر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تهدف إلى نشر الوعي البيئي بين جميع طوائف المجتمع.



أطلق الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الاثنين، فعاليات المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر.. اتحضر للمستقبل" بالتعاون مع جامعة طنطا، والتي أطلقتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.