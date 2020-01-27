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رسميًا.. الأهلي يعلن إعارة صلاح محسن لسموحة

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:48 ص
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بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي انتقال صلاح محسن، لاعب فريق الكرة إلى صفوف نادى سموحة على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.

وقام توفيق بإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بانتقال اللاعب وتوقيعه لنادي لسموحة حتى نهاية الموسم.

ووافق السويسري ريينه فايلر المدير الفني للأهلي على انتقال اللاعب الشاب إلى سموحة بعدما تعاقد النادي الأحمر مع السنغالي أليو بادجي قادما من رابيد فيينا النمساوي.

وشارك صلاح محسن مع الأهلي هذا الموسم في 4 مباريات سجل خلالهم 4 أهداف.

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