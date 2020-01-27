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مقتل مزارع إثر مشاجرة بقرية في الغربية

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:46 ص
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جثة
جثة
نجلاء البسيوني
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شهدت قرية برما التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، جريمة قتل بشعة، حينما أقدم طالب بكلية الحقوق بطعن جاره المزارع، عدة طعنات أودت بحياته في الحال بسبب خلافات الجيرة.

وتلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد مازن الرشيدي، مأمور مركز طنطا، بتلقي بلاغ من مستشفى طنطا الجامعي بوصول أحد الأشخاص في العقد الثالث من العمر مصابًا بطعنة نافذة في الصدر ولقي مصرعه قبل وصوله للمستشفى، جراء حدوث مشاجرة بينه وبين جاره، بقرية برما التابعة للمركز.

وانتقل الرائد توفيق شهوان، رئيس مباحث المركز لمكان الواقعة؛ للمعاينة، وتبين أن المجني عليه يدعى فؤاد داود ربيع 28 سنة، مزارع.

وتوصلت تحريات النقباء محمد القطان وعمرو حجازي وأحمد خليل معاونو مباحث المركز إلى أن وراء الواقعة جاره المدعو محمود م 25 سنة طالب بكلية الحقوق بالفرقة الرابعة، حيث نشبت بين الطرفين مشادة بسبب لعب الأطفال وتطورت بينهما لمشاجرة، طعن على إثرها المتهم، المجني عليه بمطواة كانت بحوزته

وسقط المجني عليه، مغشيًا عليه وسط بركة من الدماء، وفارق الحياة قبل محاولة إسعافه.

وتم تشكيل فريق بحث لضبط المتهم، وفي أحد الأكمنة تم ضبطه وبمواجهته، بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة للخلافات المشار إليها.

وبعرضه على النيابة العامة، قررت حبسه 4 أيام، على ذمة التحقيق.
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