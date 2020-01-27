وزير الشباب والرياضة يشهد قرعة دوري مراكز الشباب اليوم





يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرعة دوري مراكز الشباب على مستوى الجمهورية والتي تقام مساء اليوم على مسرح الوزارة، بحضور مسئولي ومندوبي فرق مراكز الشباب المشاركة في البطولة.



وتنص لائحة البطولة على مشاركة أصحاب المركز الأول من كل محافظات مصر الـ 27، بالإضافة الى اختيار 5 فرق من الـ 27 فريقا أصحاب المركز الثاني على مستوى المحافظات ليكتمل عقد دور الـ 32، الذي سيقام بنظام خروج المغلوب، وستقام مبارياته على ملاعب محايدة بالمدن الشبابية.



وستقام مباريات دور الـ 32 على 3 أيام هم 2 و3 و4 فبراير المقبل، ثم دور الـ 16 أيام 9 و10 و11 من نفس الشهر، ودور الثمانية يومي 16 و17، ونصف النهائي يومي 23 و24 فبراير، ثم يقام النهائي مطلع مارس المقبل.



ويحصل الفريق الفائز بالمركز الأول على جائزة مالية قيمتها 150 ألف جنيها، وصاحب المركز الثاني على 100 ألف جنيها، والممركز الثالث على 70 ألف جنيها، والرابع على 50 ألف جنيها.



وكانت مراكز شباب كل من الشرابية وأبو النمرس وبهادة والعمراوي وأبو المطامير ووادي الرمل وسبورتنج وفيصل والمحسمة المحطة وشبرانبات وشيبا وكفر الباجور ومنشأة عبد الرحمن وأبوقطفة والروضة وفرحات وبلفيا وبني مزار والواسطى وفؤاد عباس والحسينات والبصيلية وأقطية وأبوزنيمة والقصير والمنيرة قد فازت بالمركز الأول على مستوى محافظات مصر.