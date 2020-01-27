شوكت المصري عن تطبيق معرض الكتاب: نأمل أن يكون مثل موقع أمازون

قال الدكتور شوكت المصري، مدير الأنشطة الثقافية بمعرض الكتاب، إن معرض الكتاب يلقى رواج جماهيري كبير، موضحا أنهم اطلقوا تطبيق باسم معرض القاهرة الدولي للكتاب عن تفاصيل المعرض على الهواتف المحمولة، حيث أنه يضم كافة المعلومات عن الكتب وأسعارها، والندوات وضيوفها بالمعرض.



وأشار "المصري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الإثنين، إلى أن التطبيق يسهل على الزوار عملية الوصول إلى الكتاب أو الندوة أو أي شيىء يتعلق بالمعرض، منوها بأن التطبيق مستمر حتى بعد انتهاء معرض الكتاب، معلقا: "نأمل أن يكون مثل موقع أمازون".



وأوضح مدير الأنشطة الثقافية بمعرض الكتاب، أن التطبيق به آلية تتيح للزائر تسجيل اسماء الكتب التي ينتوي شرائها ليتذكرها عندما يتوجه لزيارة المعرض.

