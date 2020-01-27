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الطالع الفلكى الإثنين 27/1/2020..التّوْظِيف الصّحيح!

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:13 ص
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بوابة الفجر
أحمد يسرى
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*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى الحُوت.
**فلكياً/هندياً: القمر فى الدّلو.
 
**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الدّلو من 21 يناير - 19 فبراير.
**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجدى من  14 يناير - 13 فبراير.
**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة النّعايِم من 15 يناير - 27 يناير.

اليوم 18 طوبة قبطى ، 27 كانُون ثَانِ رُومى، 2 جُمَادَى ثَانِ ، ميمُون للغاية ، يوم إستشفاء فى ثقافة قدماء المصريين،راجع الطبيب عند أول إشارة لمرض. 

 قال الحكيم المصرى: - لو كان أخوك يِلتِفِتْلَهَا شويّة كانت تِرْكَزْ ، أصل الهرمُونات الزّيادة فِالجِسْم تَعمل أكتر من كِدَه.(ليلى طاهر من فيلم قِطّة على نار-1977)
 
*القمر فى الحُوت "غربيّاً"
مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست  بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.

*(الزّهرة فى الحُوت تربّع المرّيخ فى القوس-غربيّاً- تروبيكال سِيسْتِمْ)
الزّهرة تربيع المرّيخ نصف عداوة أو نصف محبّة وبينهما 90 درجة لاغير ، يكون هذا التربيع فى أدق درجاته بمشيئة الله تعالى فى الثّالثة و37 دقيقة فجراً بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا؟

العلاقة بين الزوج/المرّيخ وَ الزوجة/الزّهرة مُعرّضَة لشرارة عاطفيّة والتعامل مع تلك الشرارة/التربيع يتوقف على طبيعة العلاقة بينهما، من وجهة نظرسلبيّة إن كان أحد الزوجيْن غيرناضج بما فيه الكفاية فقد يطلب الإنفصال فى فوْرة غضب/التربيع والذى غالباً ما يتبخّرسريعاً لكن أثره السيئ لاينتهى بنفس تلك السهولة كنماذج أفلام (طلاق سعاد هانم، قبّلنى فى الظلام، زوج تحت الطلب، الشقة من حق الزّوجة) من وجهة نظر إيجابيّة فإن كان الزوجان ناضجان فالطاقة/المريخ لهذا التربيع يتم توظيفها فى أداء الواجبات الزوجيّة/الزّهرة فتتبخّر سريعاً بعد الإستفادة من جانبها الإيجابى ، هذا ما يُمكن تطبيقه على العزّاب أو الشباب والمُراهقين ، عند مُلاحظة نشاط بدنى زائد لأحد الأبناء/ المرّيخ فبالإمكان تفريغ تلك الطاقة فى هواية/الزّهرة وأثرها مُفيد على لياقته البدنية و النفسية ، بمشيئة الله تَعَالى.


*إلى الطّوالع اليوميّة..

برج الحمل: تحت حرارة الحماسة لاتورّط نفسك فى وعود لأداء أعمال ثقيلة عليك أو تستلزم منك وقتاً وجهداً أكثر من المعقول ، لِسَانَكْ حُصَانَكْ.

برج الثور: رُبّما كنت على موعد اليوم مع وجبة دسمة إما داخل المنزل أو بأحد المطاعم الفاخرة ، لاتَنْسَ إطعام جائع إن شعرت بالشبع.

برج الجوزاء: لا تتورّط فى عمليّات بيع أو شراء من أراضٍ وعقارات  إلا بعد تدقيق عميق، أو إنتظر حتى تتأكد من متانة الإتفاق وعدالته للطرفيْن.
  
برج السّرطان: قد يحدث أن يُخطئ أقرب المقربين من الأصدقاء والأقارب لأنهم بشر ، إن كان بدون قصد فتجنّب الطريق المُؤذى، وإن كان بقصد فتجنّبه بلطف.

برج الأسد: حتى من قد تعتقد بأنه عديم الحيلة قد يتمكّن من إسداء خدمة لك لا تتوقّعها، لاتستخف بالآخرين فلكلٍ بصمته الخاصة.

برج العذراء : الحظ فى قاموسك كلمة تعنى العمل الجاد ، هذا يعنى غزو المهمّات الثقيلة ذات المردود المُجزى ،وَظّف قواك فى عمل ذى فائدة لنفسك ولغيرك.
 
برج الميزان: أحدهم قد يكون محظوظاً لتقوم بمدّ يد العون نحوه وتخرجه من مشكلته، لكن لاتخرجه وتدخل أنت مكانه.
 
برج العقرب: تمسّك بالقوانين والتقاليد فى تعاملاتك وابتعد عن أىّ محاولة لتغيير رأيك عن إتباع الطريق الصحيح وإلا عانيت لاحقاً ، الأصول ماتزعّلشْ.

برج القوس: نشاط وحيويّة وزَخَم مُرتفع من الطاقة عليك توظيفه لكسب قروش زيادة فى عملك ، ولأداء واجباتك الزوجيّة إن كنت متزوّجاً.

برج الجدى: قد يأتى الضرر من أصحاب النوايا الطيبة، لاتقم باتباع نصائح الآخرين بشكلٍ أعمى دون فحصها والتأكد من ملاءمتها لك.
    
برج الدّلو: من السهل أن يفقد الإنسان أعصابه أمام التراشق بالألفاظ،التجمّعات العائليّة الكبيرة قد تستحضر خلافات قديمة، الكلمة الزّين تقضى الدّيْن.

برج الحوت: الإرتياب أوالقلق دون سببٍ واضح تجاه شخص أو أمرٍ ما يجعل من الضرورى التوقف حتى الفحص، تحليلك لما بين السطورمُهمّ،اللبيب بالإشارة يفهم.

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