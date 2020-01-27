لمزيد من الأمان.. خطوات تفعيل ميزة "التحقُّق بخطوتين" في تطبيق واتساب "WhatsApp"

تعد ميزة "التحقُّق بخطوتين" في تطبيق واتساب - WhatsApp ميزة اختيارية تضيف مزيدًا من الأمان إلى حسابك، وبمجرد تمكين التحقُّق بخطوتين ، ستسجّل الدخول إلى حسابك بخطوتين باستخدام كلمة المرور مصحوبة برقم PIN المرسل على هاتفك.





ويوصى بتفعيل ميزة "التحقُّق بخطوتين" على معظم منصات التواصل الاجتماعي مثل Instagram و Facebook و WhatsApp .





اليوم نستعرض معكم خطوات تفعيل ميزة "التحقُّق بخطوتين" في تطبيق واتساب - WhatsApp، حيث يمكن ا لعثور على هذه الميزة في إعدادات حسابك.





كيفية تمكين ميزة "التحقُّق بخطوتين" في تطبيق واتساب - WhatsApp





الخطوة 1: افتح تطبيق WhatsApp على جهازك.





الخطوة 2: في الصفحة الرئيسية ، انقر فوق القائمة (ثلاث نقاط).





الخطوة 3: من خيار القائمة المنسدلة ، اضغط على الإعدادات.





الخطوة 4: في الصفحة الجديدة حدد حساب.





الخطوة 5: اضغط التالي على التحقق من خطوتين.





الخطوة 6: في صفحة التحقق من خطوتين ، انقر فوق تمكين.





الخطوة 7: في الشاشة التالية ، أدخل رمز المرور المكون من ستة أرقام.





الخطوة 8: لتأكيدها ، أعد إدخال رمز المرور المكون من ستة أرقام في الصفحة التالية.





الخطوة 9: اختياريًا ، يمكنك إضافة عنوان بريدك الإلكتروني على الشاشة التالية وتأكيده.







