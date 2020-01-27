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لمزيد من الأمان.. خطوات تفعيل ميزة "التحقُّق بخطوتين" في تطبيق واتساب "WhatsApp"
الإثنين 27/يناير/2020 - 10:59 ص
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تعد ميزة "التحقُّق بخطوتين" في تطبيق واتساب - WhatsApp ميزة اختيارية تضيف مزيدًا من الأمان إلى حسابك، وبمجرد تمكين التحقُّق بخطوتين، ستسجّل الدخول إلى حسابك بخطوتين باستخدام كلمة المرور مصحوبة برقم PIN المرسل على هاتفك.
ويوصى بتفعيل ميزة "التحقُّق بخطوتين" على معظم منصات التواصل الاجتماعي مثل Instagram و Facebook و WhatsApp.
اليوم نستعرض معكم خطوات تفعيل ميزة "التحقُّق بخطوتين" في تطبيق واتساب - WhatsApp، حيث يمكن العثور على هذه الميزة في إعدادات حسابك.
كيفية تمكين ميزة "التحقُّق بخطوتين" في تطبيق واتساب - WhatsApp
الخطوة 1: افتح تطبيق WhatsApp على جهازك.
الخطوة 2: في الصفحة الرئيسية ، انقر فوق القائمة (ثلاث نقاط).
الخطوة 3: من خيار القائمة المنسدلة ، اضغط على الإعدادات.
الخطوة 4: في الصفحة الجديدة حدد حساب.
الخطوة 5: اضغط التالي على التحقق من خطوتين.
الخطوة 6: في صفحة التحقق من خطوتين ، انقر فوق تمكين.
الخطوة 7: في الشاشة التالية ، أدخل رمز المرور المكون من ستة أرقام.
الخطوة 8: لتأكيدها ، أعد إدخال رمز المرور المكون من ستة أرقام في الصفحة التالية.
الخطوة 9: اختياريًا ، يمكنك إضافة عنوان بريدك الإلكتروني على الشاشة التالية وتأكيده.
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