أستراليا تؤكد الإصابة الخامسة بفيروس كورونا الجديد

أكدت السلطات في أستراليا، اليوم الاثنين، حالتها الخامسة من الإصابة بفيروس كورونا الجديد، حيث قال مسؤولو الصحة، إن الحالة تخص امرأة تبلغ من العمر 21 عامًا كانت في الرحلة الأخيرة خارج مدينة ووهان الصينية إلى سيدني قبل أن تفرض الصين حظرًا على السفر.





وقال كيري شانت كبير مسؤولي الصحة في نيو ساوث ويلز للصحفيين، إن المرأة سافرت على متن رحلة مباشرة إلى سيدني من ووهان وأظهرت الأعراض في غضون 24 ساعة وتوجهت إلى قسم الطوارئ، وفقًا لوكالة رويترز.





وأضاف "شانت": "تم وضع المريضة على الفور في عزلة. المسؤولين كانوا يتابعون مرتين من الاتصالات منخفضة المستوى للغاية متعلقة بالمرأة".





وقال مسؤولون أستراليون، اليوم الاثنين، إنهم يعملون مع السلطات الصينية على كيفية إجلاء نحو 100 طفل وشاب أسترالي من مدينة ووهان.





وصرح وزير الصحة جريج هانت، لهيئة الإذاعة الأسترالية صباح اليوم الاثنين: "نحن نعمل على عدد من الجبهات، أولاً للتأكد من أن هناك دعمًا لهؤلاء الأستراليين ونعمل أيضًا، كما هو الحال في بلدان أخرى، على محاولة تأمين قدرتهم على العودة إلى أستراليا".





تسبب فيروس كورونا، الذي يُعتقد أنه نشأ في سوق للحيوانات البرية في مدينة ووهان بوسط الصين، في مقتل 81 شخصًا، جميعهم في الصين، وإصابة أكثر من 2700، الغالبية العظمى في الصين.





تم تأكيد الحالات الأربع الأولى في أستراليا يوم السبت، بحالة واحدة في ملبورن وثلاث في سيدني، حيث قال مسؤولو الصحة، إنهم يتوقعون المزيد، بالنظر إلى حجم السفر بين أستراليا والصين.



