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الشناوي يخضع للفحص الطبي في الأهلي بسبب الظهر

الإثنين 27/يناير/2020 - 10:59 ص
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الشناوي
الشناوي
محمد الصو
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نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، في تحقيق الفوز على النجم الساحلي التونسي، بدوري أبطال إفريقيا.

وتعرض محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، للسقوط خلال الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، شاكيًا من إصابة بكدمة في الظهر قبل أن يستأنف المباراة ويرفض الخروج أو إستبداله.

ومن المقرر أن يخضع الشناوي، للفحص الطبي، على هامش مران الفريق، والمقرر إقامته ظهر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني، بالجولة الأخيرة من دور المجموعات.

واعتلى النادي الأهلي، الصدارة برصيد 10 نقاط، يليه الهلال السوداني في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، والنجم الساحلي ثالثًا برصيد 9 وبفارق الأهداف عن الفريق السوداني، فيما يحتل بلاتينيوم ستارز، مؤخرة الجدول برصيد نقطة وحيدة وخرج من المنافسة.

ويحل الأهلي ضيفًا على الهلال السوداني، مساء اليوم الأول من شهر فبراير، في أم درمان لحساب الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، حيث يحتاج المارد الأحمر للفوز أو التعادل لضمان تأهله.
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