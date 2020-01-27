تراجع بورصة قطر بنسبة 0.27% بمستهل تعاملات اليوم

انخفضت بورصة قطر بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.27% خاسرة 28.8 نقطة، لتصل إلى مستوى 10552.52 نقطة، بضغوط هبوط 5 قطاعات على رأسها البنوك.









وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 14.9 مليون سهم بقيمة 26.2 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 758 صفقة، وارتفعت 8 أسهم، وانخفض 21 سهما ، واستقرت 6 أسهم.





وتراجعت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.48%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.26%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.15%، ثم قطاعى العقارات بنسبة 0.11%، قطاع الصناعة بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.09%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.04%.



