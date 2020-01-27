Advertisements
Advertisements
Advertisements

محمد رياض: المهرجانات الفنية عرض أزياء.. ومحدش بيعزمني"

الإثنين 27/يناير/2020 - 10:58 ص
Advertisements
بوابة الفجر
هبة أحمد - رشا عادل
Advertisements
كشف الفنان محمد رياض، سبب تغيبه عن حضور المهرجانات الفنية، وهو أن منذ تولي السيناريست محمد حفظي، رئاسة مهرجان القاهةر السينمائي، لم توجه له أي دعوات لحضور المهرجان، وكذلك الحال بالنسبة لمهرجان الجونة السينمائي.

وتحدث "رياض" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" موضحا أنه عندما توجه له دعوات لا يتأخر عن الحضور، إذا لم يكن منشغلاً بالتصوير،ولا توجد لديه ظروف أخرى، لافتًا أنه سبق وقام بحضور العديد من المهرجانات في فترة رئاسة شريف الشوباشي والفنان الراحل عزت أبو عوف، وحسين فهمي.


وكذلك الحال بالنسبة لمهرجان الجونة لم يتم دعوته للحضور، وأكد رياض، أنه يرى أن المهرحانات السينمائية أصبحت استعراضًا للملابس عكس الماضي.


والجدير بالذكر أن الفنان محمد رياض يُعرض له حاليًا على قناة الحياة مسلسل " بت القبايل "، والمسلسل ينتمي للدراما الطويلة ذات 45 حلقة، وهو بطولة حنان مطاوع،محمد رياض،عمرو عبد الجليل،محمد الشقنقيرى،محمود عبد المغنى،بهاء ثروت، منة فضالي، إيمي طلعت زكريا، منة جلال،و من تأليف شاذلي فرح، إخراج حسنى صالح،وإنتاج شركة سينرجي.
Advertisements

أخبار تهمك

كورة اون لاين Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «Ahli» "الشناوي يتألق" رابط الاهلي HD

منذ حوالي 14 ساعة

بث مباشر live .. مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث اليوم 27/1 بكأس الاتحاد الإنجليزي

الآن

مفاجأة.. سبب تأديبي وراء استبعاد قفشة من مباراة النجم الساحلي (صورة)

منذ ساعة و 6 دقيقة

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم

منذ حوالي 14 ساعة

نتيجة مباراة مصر وتونس في نهائي إفريقيا لكرة اليد

منذ حوالي 15 ساعة

الآن "تايم سبورت" لمشاهدة مباراة الأهلي والنجم مجانا.. رابط مشاهدة مباراة الأهلي ahly vs ess تابع الأهلي اليوم

منذ حوالي 15 ساعة

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي جول Ahly

منذ حوالي 16 ساعة

"الشوط الثاني" يلا شووت مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر بدون تقطيع GOAL كورة اون لاين رابط ماتش الاهلي YALLA ONLINE

منذ حوالي 13 ساعة

الشوط الثاني live.. بث مباشر مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا AHLY TODAY

منذ حوالي 13 ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الاهلي LIVE Ahly

منذ حوالي 16 ساعة

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم الاهلي

منذ حوالي 15 ساعة

مشاهدة مباراة ارسنال مجانًا| رابط بين سبورت مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث| بث مباشر مباراة ارسنال الآن بدون تقطيع رابط kora lve

الآن

بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي اليوم 1/26 في دوري الأبطال

منذ حوالي 15 ساعة

بعد الفوز على النجم.. حظوظ الأهلي في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

لايف Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLA Ahly يلا شوت MATCH رابط ماتش الاهلي LIVE

منذ حوالي 15 ساعة

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر بدون تقطيع Yalla Shoot كورة لايف اون لاين رابط ماتش الأهلي اليوم ahly live online

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:50 م

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم

بعد الفوز على النجم.. حظوظ الأهلي في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

07:58 م

بث مباشر live .. مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث اليوم 27/1 بكأس الاتحاد الإنجليزي

09:10 م

نتيجة مباراة مصر وتونس في نهائي إفريقيا لكرة اليد

08:18 م

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي جول Ahly

07:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status