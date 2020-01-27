محمد رياض: المهرجانات الفنية عرض أزياء.. ومحدش بيعزمني"

الفجر الفني









وكذلك الحال بالنسبة لمهرجان الجونة لم يتم دعوته للحضور، وأكد رياض، أنه يرى أن المهرحانات السينمائية أصبحت استعراضًا للملابس عكس الماضي.





والجدير بالذكر أن الفنان محمد رياض يُعرض له حاليًا على قناة الحياة مسلسل " بت القبايل "، والمسلسل ينتمي للدراما الطويلة ذات 45 حلقة، وهو بطولة حنان مطاوع،محمد رياض،عمرو عبد الجليل،محمد الشقنقيرى،محمود عبد المغنى،بهاء ثروت، منة فضالي، إيمي طلعت زكريا، منة جلال،و من تأليف شاذلي فرح، إخراج حسنى صالح،وإنتاج شركة سينرجي.

كشف الفنان محمد رياض، سبب تغيبه عن حضور المهرجانات الفنية، وهو أن منذ تولي السيناريست محمد حفظي، رئاسة مهرجان القاهةر السينمائي، لم توجه له أي دعوات لحضور المهرجان، وكذلك الحال بالنسبة لمهرجان الجونة السينمائي.وتحدث "رياض" في تصريح خاص لـ"" موضحا أنه عندما توجه له دعوات لا يتأخر عن الحضور، إذا لم يكن منشغلاً بالتصوير،ولا توجد لديه ظروف أخرى، لافتًا أنه سبق وقام بحضور العديد من المهرجانات في فترة رئاسة شريف الشوباشي والفنان الراحل عزت أبو عوف، وحسين فهمي.