تفاصيل العثور على جثة فتاة مقتولة بجوار المقابر في الدقهلية

عثر أهالي عزبة الجزار التابعة لمركز شربين، بمحافظة الدقهلية، على جثة طفلة مقتولة وملقاة في ملقب للقمامة بالقرب من المقابر، بعد بحث استمر خمس أيام.

وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة طفلة مقتولة داخل جوال بلاستيك ملقى بمقلب قمامة بالقرب من مقابر شربين.وانتقل ضباط مباحث المركز برئاسة الرائد محمد الأرضي، رئيس المباحث، وتبين أن الجثة لطفلة تدعى علياء بدير عيد، ١٠ سنوات، مقيمة بعزبة الجزار التابعة للمركز، ومبلغ بغيابها منذ ٥ أيام.وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وقررت انتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.