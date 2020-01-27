هدف الاهلي في النجم الساحلي بدوري أبطال أفريقيا (فيديو)





هدف الاهلي في النجم الساحلي بدوري أبطال أفريقيا





هدف الاهلي في النجم الساحلي، حقق النادي الأهلي فوزًا صعبًا وغاليًا على نظيره النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس الأحد، على ستاد "السلام" الدولي، في إطار منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من المجموعة الثانية لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.





وسجل هدف الاهلي في النجم الساحلي جونيور أجايي في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول بعد تسديدة من حسن الشحات ليبعدها الدفاع ويتابعها أجايي بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، لينتهي اللقاء بنتيجة 0/1 للمارد الأحمر.





وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 10 نقاط ليعتلي صدارة المجموعة، ويتوقف رصيد النجم عند 9 نقاط ويتراجع للمركز الثاني بفارق الأهداف عن الهلال السوداني بالمركز الثالث، ويتزيل بلاتينيوم الزيمبابوي جدول المجموعة في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

تشكيل مباراة الأهلي والنجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا

ودخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - أحمد الشيخ - حسين الشحات - جونيور أجايي.

خط الهجوم: مروان محسن.

وجاء تشكيل النجم الساحلي كالتالي:-

حراسة المرمى: أشرف كرير.

خط الدفاع: بهاء السلامي - زياد بوغطاس - عمار الجمل - مرتضى بن وناس.

خط الوسط: محمد أمين بن عمر - مالك بعيو - سليم بوخنشوش - وجدي كشريدة - إيهاب المساكني.

خط الهجوم: كريم العريبي.



بالفيديو.. هدف الاهلي في النجم الساحلي:-



