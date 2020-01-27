Advertisements
Advertisements
Advertisements

هدف الاهلي في النجم الساحلي بدوري أبطال أفريقيا (فيديو)

الإثنين 27/يناير/2020 - 10:46 ص
Advertisements
الاهلي
الاهلي
Advertisements

هدف الاهلي في النجم الساحلي بدوري أبطال أفريقيا

هدف الاهلي في النجم الساحلي، حقق النادي الأهلي فوزًا صعبًا وغاليًا على نظيره النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس الأحد، على ستاد "السلام" الدولي، في إطار منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من المجموعة الثانية لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسجل هدف الاهلي في النجم الساحلي جونيور أجايي في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول بعد تسديدة من حسن الشحات ليبعدها الدفاع ويتابعها أجايي بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، لينتهي اللقاء بنتيجة 0/1 للمارد الأحمر.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 10 نقاط ليعتلي صدارة المجموعة، ويتوقف رصيد النجم عند 9 نقاط ويتراجع للمركز الثاني بفارق الأهداف عن الهلال السوداني بالمركز الثالث، ويتزيل بلاتينيوم الزيمبابوي جدول المجموعة في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

تشكيل مباراة الأهلي والنجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا

ودخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: 

حراسة المرمى: محمد الشناوي. 

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - أحمد الشيخ - حسين الشحات - جونيور أجايي.

خط الهجوم: مروان محسن.

وجاء تشكيل النجم الساحلي كالتالي:-

حراسة المرمى: أشرف كرير. 

خط الدفاع: بهاء السلامي - زياد بوغطاس - عمار الجمل - مرتضى بن وناس. 

خط الوسط: محمد أمين بن عمر - مالك بعيو - سليم بوخنشوش - وجدي كشريدة - إيهاب المساكني. 

خط الهجوم: كريم العريبي.

بالفيديو.. هدف الاهلي في النجم الساحلي:-

Advertisements

الكلمات المفتاحية

هدف الاهلي في النجم الساحلي مباراة الاهلي والنجم الساحلي دوري ابطال افريقيا الاهلى والنجم الساحلى الاهلي والنجم

أخبار تهمك

لايف Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLA Ahly يلا شوت MATCH رابط ماتش الاهلي LIVE

منذ حوالي 15 ساعة

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي جول Ahly

منذ حوالي 16 ساعة

الشوط الثاني live.. بث مباشر مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا AHLY TODAY

منذ حوالي 13 ساعة

بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي اليوم 1/26 في دوري الأبطال

منذ حوالي 15 ساعة

"الشوط الثاني" يلا شووت مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر بدون تقطيع GOAL كورة اون لاين رابط ماتش الاهلي YALLA ONLINE

منذ حوالي 13 ساعة

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر بدون تقطيع Yalla Shoot كورة لايف اون لاين رابط ماتش الأهلي اليوم ahly live online

منذ حوالي 14 ساعة

مشاهدة مباراة ارسنال مجانًا| رابط بين سبورت مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث| بث مباشر مباراة ارسنال الآن بدون تقطيع رابط kora lve

الآن

بعد الفوز على النجم.. حظوظ الأهلي في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الاهلي LIVE Ahly

منذ حوالي 16 ساعة

بث مباشر live .. مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث اليوم 27/1 بكأس الاتحاد الإنجليزي

الآن

مفاجأة.. سبب تأديبي وراء استبعاد قفشة من مباراة النجم الساحلي (صورة)

منذ ساعة و 6 دقيقة

كورة اون لاين Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «Ahli» "الشناوي يتألق" رابط الاهلي HD

منذ حوالي 14 ساعة

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم الاهلي

منذ حوالي 15 ساعة

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم

منذ حوالي 14 ساعة

نتيجة مباراة مصر وتونس في نهائي إفريقيا لكرة اليد

منذ حوالي 15 ساعة

الآن "تايم سبورت" لمشاهدة مباراة الأهلي والنجم مجانا.. رابط مشاهدة مباراة الأهلي ahly vs ess تابع الأهلي اليوم

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

تعرّف على التشكيل المتوقع للنجم في مواجهة الأهلي..

موعد مباراة النجم الساحلي ضد الأهلي والقناة الناقلة وتشكيل الفريقين

موعد مباراة الاهلي والنجم الساحلي اليوم 29/11/2019 في دوري ابطال افريقيا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

موعد مباراة النجم الساحلي والهلال السوداني اليوم والتشكيل وترتيب بالمجموعة اليوم

النجم الساحلي يستضيف الهلال السوداني اليوم.. تعرف على التشكيل المتوقع

النجم الساحلي ضد الهلال 1/0 في دوري ابطال افريقيا | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:50 م

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم

بعد الفوز على النجم.. حظوظ الأهلي في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

07:58 م

بث مباشر live .. مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث اليوم 27/1 بكأس الاتحاد الإنجليزي

09:10 م

نتيجة مباراة مصر وتونس في نهائي إفريقيا لكرة اليد

08:18 م

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي جول Ahly

07:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status