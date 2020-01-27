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مؤشر البحرين يخسر 0.19 نقطة خلال مستهل تعاملات اليوم

الإثنين 27/يناير/2020 - 10:34 ص
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بوابة الفجر
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انخفض المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.01% خاسرا 0.19 نقطة ليصل إلى مستوى 1648.89 نقطة، بضغوط هبوط قطاع الصناعة، وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 1.3 مليون سهم بقيمة 279.6 ألف دينار.
 

وكان المؤشر العام لسوق البحرين المالى، قد تراجع بختام تعاملات جلسة أمس الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.26% خاسرا 4.26 نقطة ليغلق عند مستوى 1649.07 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك التجارية والخدمات.

 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 1.9 مليون سهم بقيمة 294.3 ألف دينار.
 
 

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