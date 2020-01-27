رابط سريع بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة أرسنال وبورنموث 2020/1/27 بكأس الاتحاد الإنجليزي

يأمل نادي آرسنال في أن يقف التاريخ بجانبه في مواجهته المصيرية أمام نادي بورنموث ، يوم الاثنين 27 يناير 2020 في دور الـ 32 من كأس الإتحاد الإنجليزي.





وجدير بذكر ان آرسنال ألتقى بورنموث في 10 مواجهات في جميع المسابقات الدولية والودية، وكان نصيب نادي أرسنال الانتصار في 7 مواجهات مقابل 1 خسارة و2 تعادلات.





موعد مباراة آرسنال ضد بورنموث والقنوات الناقلة في في دور الـ 32 من كأس الإتحاد الإنجليزي يوم الاثنين 27 يناير 2020

موعد مباراة بورنموث ضد آرسنال في كأس الإتحاد الإنجليزي

في هذا اللقاء سيقابل نادي المدفعجية خصمه بورنموث الإنجليزي والذي يسعى بدوره لتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه بطاقة التأهل , وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذه المقالة جميع التفاصيل التي تخص موعد مباراة آرسنال vs بورنموث، بالاضافة إلى آخر تحضيرات لكلا الفريقين في مسابقة كأس الإتحاد الإنجليزي .

يذكر أن هذه المباراة ستجرى على أرضية استاد الإمارات، وسيقودها الحكم الدولي (مارتن أتكينسون). ومن المقرر أن تنطلق مباراة نادي بورنموث ونادي آرسنال تحديداً في تمام الساعه 22:00 بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 21:00 مساءً بتوقيت الرباط – الجزائر – تونس.

سوف تكون مباراة آرسنال ضد بورنموث منقولة بشكل حصري عبر قناة بي ان سبورت اش دي beIN SPORTS HD 2 فيما سيكون معلق المباراة هو عامر الخوذيري..













موعد مباراة أرسنال وبورنموث، حيث يحل نادي أرسنال الإنجليزي، ضيفًا ثقيلًا على نظيره فريق بورنموث، في مباراة هامة وقوية ومثيرة بين الفريقين، وذلك في المباراة المقرر لها بين أرسنال وبورنموث، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية، من مساء يوم الإثنين، الموافق 27 يناير الجاري، علي ملعب فيتاليتي، ضمن منافسات دور الـ 32 من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.





وكان فريق أرسنال قد حجز مقعده في دور الـ 32 من كأس الاتحاد الإنجليزي، على حساب فريق ليدز يونايتد، بعد الفوز عليه بهدف دون رد، فيما صعد بورنموث بعدما اكتساح فريق ليوتن تاون برباعية، حيث يحتل أرسنال المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة، بينما يأتى بورنموث في المركز الثامن عشر بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 23 نقطة.









القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وبورنموث، حيث من المنتظر أن تذاع المباراة بين أرسنال وبورنموث، المقرر لها بين الفريقفين في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية، من مساء يوم الإثنين، الموافق 27 يناير الجاري، علي ملعب فيتاليتي، عبر قناة “بي إن سبورت الرياضية”، الناقل الحصري لمباريات كأس الاتحاد الإنجليزي.