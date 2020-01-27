بالأسماء.. إصابة 11 إثر حادث سيارة في المنيا

أصيب ١١ شخصا، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل، على الطريق الصحراوي الغربي، المار على محافظة المنيا.



وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء خالد عبدالسلام، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بحري، كمين شوشة.



وبانتقال قوات الأمن لموقع البلاغ تبين إصابة كل من: إيمان شعبان محفوظ 25 سن، مقيم في قرية حلوة مركز مطاي مصابة بكسر بالضلوع، اشتباه ما بعد الارتجاج، ماهر حمادة محمود، 15 سنة، مقيم في مركز مطاي، عامل مصاب، مصاب بكسر في الساق الأيسر.

كما أصيب، عبد المالك محمد أبو هشيمة، 25 سنة، مقيم في قرية حلوة مركز مطاي، مصاب اشتباه كسر بالساق الأيسر، عبير شعبان محفوظ، 16 سنة، من دون عمل، مقيم بمركز مطاي، مصابة بكدمات شديدة بالجسم.

وفي السياق ذاته، أصيب فرج عبد السلام عبد الحميد، مقيم بقرية أبجاج الحطب، مركز مطاي، 22 سنة، عاطل، مصاب بكدمات الضلوع والساق اليسري، ونادي عمران محمد، 17 سنة، مقيم في قرية مطاي، عاطل، مصاب بجرح في فروة الرأس بطول 2سم، وسجحات وكدمات بالجسم.

فيما أصيب عبد الرحمن محمد عبد الحميد فرج، 12 سنة، عاطل مقيم في قرية حلوة، مركز مطاي، مصاب كدمات بالوجه، وحمدي محمد صلاح، 17 سنة، مقيم بقرية حلوة مركز مطاي مصاب بسجحات وكدمات بالجسم، وسنية عبد الكريم جاد الله، 48 عاما، مصابة باشتباه كسر في الذراع الأيمن واشتباه ما بعد الارتجاج.

كما أصيب أيضًا سمير ربيع رمضان، 16 سنة، بمطاي، بسجحات وكدمات، وعبده محمد أبو هشيمة 18 سنة مقيم في قرية بمطاي، مصاب بسجحات وكدمات.



وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم إزالة آثار الحادثة، لتسيير حركة السير بالطريق الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قلوصنة.