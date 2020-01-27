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6 شعراء من السعودية والكويت والإمارات وأستراليا في منافسات "شاعر المليون"

الإثنين 27/يناير/2020 - 10:43 ص
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بوابة الفجر
هديل هاشم
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تنطلق مساء غدٍ الثلاثاء من مسرح «شاطئ الراحة» بأبوظبي، سادس حلقات برنامج شاعر المليون، الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي،.

يأتي ذلك في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي، حيث ستشهد الحلقة مشاركة 6 شعراء من 3 دول عربية، إضافة إلى شاعر عربي من أستراليا، ويقدمها مقدما البرنامج حسين العامري وأسمهان النقبي.

وسيتنافس الشعراء الستة، وهم زايد عايض الرويس وحمود خلف القحطاني وتركي الحويدر السهلي من السعودية، وفهد القرين البدري من أستراليا، وسعيد جار الله المنصوري من الإمارات، وعبد العزيز العبلان الديحاي من الكويت، في تقديم روائعهم الشعرية أمام أعضاء لجنة التحكيم، المؤلفة من: الأستاذ سلطان العميمي، والدكتور غسان الحسن، والشاعر حمد السعيد.

وكانت قرارات لجنة التحكيم في الحلقة الماضية من البرنامج قد أسفرت عن تأهل كل من أحمد بن عايد البلوي من السعودية بنتيجة 4850، ومحمد الشريقي من سوريا بنتيجة 4650. فيما جاءت نتائج بقية الشعراء الذين يخضعون لتصويت الجمهور من خلال موقع وتطبيق شاعر المليون طوال أسبوع كامل كالتالي: مطلق الجبعاء الدويش من السعودية بنتيجة 4550، وأحمد بن جدعان العازمي من الكويت بنتيجة 4350، ومحمد بن نجر الذيابي من السعودية بنتيجة 4350، ومحمد بشير العنزي من البحرين بنتيجة 4150.

وقد حققت الحلقات الخمس الماضية مشاهدات عالية على حساب "قناة شاعر المليون" في يوتيوب، حيث بلغت في مجملها نحو 3 ملايين مشاهدة، فيما سجلت قراءات الأخبار الصحفية التي نشرتها الوكالات والصحف والمجلات والمواقع الإخبارية الإلكترونية 3 ملايين و290 ألف. كما ويحظى البرنامج عبر قناتي بينونة والإمارات بمتابعة الملايين من عشاق الشعر النبطي عربيًا ودوليًا.

يُذكر أن عدد الحلقات المباشرة لبرنامج شاعر المليون هي 16 حلقة، ويتم تقسيمها لمراحل عدة،.
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الكلمات المفتاحية

شاعر المليون السعودية الامارات ابو ظبي

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