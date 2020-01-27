"مصر المقاصة" تعلن أسماء المرشحين بعضوية مجلس الإدارة

أعلنت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، اليوم الاثنين، عن قائمة المرشحين النهائية في عضوية مجلس إدارتها عن دورتة الحالية 2018-2020.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة، أن أسماء المرشحين الذين تم قبول أوراقهم للترشح لعضوية مجلس الأدارة من ذوي الخبرة وغير المساهمين ويحق لهم تولي منصب العضو المنتدب هم خالد عبد الرحمن محمد خالد، وتم قبول أوراق لميس نجم على محمد للترشح على عضوية مجلس الأدارة من غير المساهمين وممن لايحق لهم تولي منصب العضو المنتدب.

وكانت شركة مصر للمقاصة أعلنت فتح بابا الترشح لعضوية مجلس إدارتها لغير المساهمين وذوي الخبرة في نهاية 2019؛ لاستكمال عدد أعضاء مجلس الأدارة عن دورتة الحالية 2018-2020 إلى 13 عضو بدلا من 11 عضو.

وتقدم عدد من المرشحين بأوراقهم من ضمنهم محسن عادل الخبير الاقتصادي، وإيهاب نافع رئيس الشركة القابضة المعدنية إلا أنه تم رفض قبول أوراقهم لعدم تطابقها مع شروط الترشح.