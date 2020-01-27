Advertisements
Advertisements
Advertisements

"مصر المقاصة" تعلن أسماء المرشحين بعضوية مجلس الإدارة

الإثنين 27/يناير/2020 - 10:40 ص
Advertisements
مصر للمقاصة
مصر للمقاصة
محمد عصام
Advertisements

أعلنت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، اليوم الاثنين، عن قائمة المرشحين النهائية في عضوية مجلس إدارتها عن دورتة الحالية 2018-2020.

 

وأضافت الشركة في بيان للبورصة، أن أسماء المرشحين الذين تم قبول أوراقهم للترشح لعضوية مجلس الأدارة من ذوي الخبرة وغير المساهمين ويحق لهم تولي منصب العضو المنتدب هم خالد عبد الرحمن محمد خالد، وتم قبول أوراق لميس نجم على محمد للترشح على عضوية مجلس الأدارة من غير المساهمين وممن لايحق لهم تولي منصب العضو المنتدب.

 

وكانت شركة مصر للمقاصة أعلنت فتح بابا الترشح لعضوية مجلس إدارتها لغير المساهمين وذوي الخبرة في نهاية 2019؛ لاستكمال عدد أعضاء مجلس الأدارة عن دورتة الحالية 2018-2020 إلى 13 عضو بدلا من 11 عضو.

 

وتقدم عدد من المرشحين بأوراقهم من ضمنهم محسن عادل الخبير الاقتصادي، وإيهاب نافع رئيس الشركة القابضة المعدنية إلا أنه تم رفض قبول أوراقهم لعدم تطابقها مع شروط الترشح.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

بيان للبورصة

أخبار تهمك

بث مباشر live .. مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث اليوم 27/1 بكأس الاتحاد الإنجليزي

الآن

لايف Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLA Ahly يلا شوت MATCH رابط ماتش الاهلي LIVE

منذ حوالي 15 ساعة

نتيجة مباراة مصر وتونس في نهائي إفريقيا لكرة اليد

منذ حوالي 15 ساعة

كورة اون لاين Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «Ahli» "الشناوي يتألق" رابط الاهلي HD

منذ حوالي 14 ساعة

بعد الفوز على النجم.. حظوظ الأهلي في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

"الشوط الثاني" يلا شووت مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر بدون تقطيع GOAL كورة اون لاين رابط ماتش الاهلي YALLA ONLINE

منذ حوالي 14 ساعة

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر بدون تقطيع Yalla Shoot كورة لايف اون لاين رابط ماتش الأهلي اليوم ahly live online

منذ حوالي 14 ساعة

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. سبب تأديبي وراء استبعاد قفشة من مباراة النجم الساحلي (صورة)

منذ ساعة و 13 دقيقة

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم الاهلي

منذ حوالي 15 ساعة

'المستوردين' تكشف كارثة بشأن المنتجات المصرية بعد انتشار كورونا بالصين

منذ 37 دقيقة

بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي اليوم 1/26 في دوري الأبطال

منذ حوالي 15 ساعة

مشاهدة مباراة ارسنال مجانًا| رابط بين سبورت مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث| بث مباشر مباراة ارسنال الآن بدون تقطيع رابط kora lve

الآن

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي جول Ahly

منذ حوالي 16 ساعة

الشوط الثاني live.. بث مباشر مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا AHLY TODAY

منذ حوالي 13 ساعة

الآن "تايم سبورت" لمشاهدة مباراة الأهلي والنجم مجانا.. رابط مشاهدة مباراة الأهلي ahly vs ess تابع الأهلي اليوم

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:50 م

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم

بعد الفوز على النجم.. حظوظ الأهلي في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

07:58 م

بث مباشر live .. مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث اليوم 27/1 بكأس الاتحاد الإنجليزي

09:10 م

نتيجة مباراة مصر وتونس في نهائي إفريقيا لكرة اليد

08:18 م

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي جول Ahly

07:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status