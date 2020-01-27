رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي تكشف مفاجأة بشأن الإعلان الـ 13





كشفت مى عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن الإعلان الثالث عشر للإسكان الاجتماعي الذي سيتم طرحه قريباً سيكون من أضخم الإعلانات التي تم طرحها وسيضم عدد كبير من الوحدات ويشمل كل المدن الجديدة.





وقالت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى لـ "الفجر"، إنه يمكن طرح وحدات جاهزة من المخزون المتوفر لدى صندوق الإسكان الاجتماعي، وبالتالي ستكون جاهزة على التسليم وهو ما يقصر مدة تسليم الوحدات للمستفيدين، وهو ما نسعى إليه خلال الفترة المقبلة من تسليم كافة الوحدات الخاصة بالإعلانات السابقة لمستحقيها وسرعة تسليم الوحدات في الإعلانات الجديدة.





وأضافت مى، يتم حالياً حصر أعداد الوحدات السكنية التي سيتم طرحها من خلال الإعلان في كل مدينة، موضحة أن سعر الوحدة سيتم تحديده في إطار تكلفة الإنشاء.





وكانت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، قالت في تصريحات سابقة لـ"الفجر": "إنه تم إنشاء ٤٠٠٠٠٠ وحدة سكنية جاهزة تقريبًا، بالإضافة إلى ٢٨٥٠٠٠ أسرة استلموا وحداتهم، وما يقرب من ١٠٠٠٠٠ ألف وحدة سكنية تسير في إجراءات الاستلام في الوقت الحالي بالاضافة إلى ٢٠٠٠٠٠ وحدة سكنية تحت التنفيذ".





وأوضحت أن حجم تمويلات مشروعات الإسكان الاجتماعي بلغ نحو ٢٧ مليار و٨٧٠ مليون جنيه تمويلات موجهة لنحو ٢٨٥٦٨٣عميل مابين أسرة وأعزب ومتزوج ولدينا نحو 4.5 مليار جنيه إجمالي دعم موجه من الدولة لمشروعات الإسكان الاجتماعي.