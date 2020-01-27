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من دفاتر محكمة الأسرة.. اختلف مع شقيق زوجته فطلقها انتقاما منه

الإثنين 27/يناير/2020 - 10:38 ص
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أرشيفية
أرشيفية
هدير حمزة
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عاشا معا حياة سعيدة لعشرات السنين، حتى كتبت الخلافات الأسرية نهاية زواج نعم فيه الطرفان بالمودة والسكينة، ثم بعد ذلك تقدمت "أميرة. ع" بدعوى نفقة ضد زوجها "حسين. ف" بمحكمة أسرة الزنانيري بالقاهرة؛ بسبب خلافات بينه وبين شقيقها.

"أميرة. ع" ربة منزل بالعقد الثالث من عمرها رفعت دعوى نفقة ضد زوجها الموظف بمحكمة الأسرة، عقب زواج دام لأكثر من 10 سنوات؛ لخلاف مادي بينه وبين شقيقها فقام بتطليقها.

"اتفقوا سوا وأخويا اتعسر أنا ذنبي إيه"، هكذا بدأت أميرة حديثها عن سبب الخلاف، موضحة أن شقيقها تقدم لحجز شقة بالإسكان الاجتماعي التابع لوزارة الإسكان بعقد زواجها، بعد الاتفاق معه على مبلغ مادي حين حصوله على الشقة، ولكنه أصيب بأزمة مادية، فوعد زوجي بتسديد المبلغ المتفق عليه حين تسمح ظروفه، متابعة: "زوجي لم يمهله ونشبت بينهما مشادات وخلافات وتعمد زوجي إهانتي وافتعال المشاكل معي حتى أضغط على شقيقي لكي يعطيه النسبة المتفق عليها".

وتابعت أن شقيقها لم يستطع تسديد أقساط الشقة بالإضافة للمبلغ المتفق عليه مع زوجها فقرر بيع الشقة لزوجي على أن يستكمل دفع باقي أقساطها، فلم يوافق طليقي على هذا الحل أيضا ونشبت بينهما مشادات تطورت لتعدي كلا منهما على الآخر وإلقاء زوجي يمين الطلاق ولم يراع أبنائنا.

وتابعت: "رفض إعطائي حقوقي المادية أو حتى دفع مصروفات المدارس والدروس الخاصة بالأطفال ولم يوافق على تدخل كبار العائلتين لحل الأزمة وتزوج من أخرى عقب انفصالنا بشهر، فاضطربت إلى اللجوء لساحة القضاء لرفع دعوى نفقه ضده بمحكمة الأسرة".

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محكمة أسرة الزنانيري بالقاهرة دفاتر محكمة الأسرة خلافات اسرية الخلافات الأسرية

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