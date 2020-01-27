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رئيس الوزراء الأيرلندي: الاتحاد الأوروبي هو السلطة العليا في محادثات البريكست

الإثنين 27/يناير/2020 - 10:36 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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صرح رئيس الوزراء الايرلندي "ليو فارادكار" بأن الإتحاد الأوروبي سيكون له السلطة العليا في محادثات التجارة بعد خروج بريطانيا من المملكة المتحدة وتساءل عن الجدول الزمني لرئيس الوزراء بوريس جونسون للتوصل إلى اتفاق بحلول نهاية العام. نقلًا عن وكالة رويترز.

وقال فارادكار، في مقابلة مع بي بي سي، بمقارنة الجانبين، وأشار إلى أن الإتحاد الأوروبي سيكون لديه "الفريق الأقوى" بسبب عدد سكانه وسوقه الأكبر.

وأوضح في مقابلة مع هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) "الاتحاد الأوروبي هو اتحاد من 27 دولة عضو، وعدد سكاننا وسوق يبلغ عددهم 450 مليون شخص، والمملكة المتحدة ليست سوى دولة واحدة.

وعندما سئل عن هدف جونسون في الحصول على صفقة بحلول نهاية عام 2020، أجاب "سيكون من الصعب القيام بذلك".

وأضاف فارادكار إنه للحصول على صفقة تجارية، يتعين على المملكة المتحدة تقديم ضمانات قانونية بأنها لن تقوض الاتحاد الأوروبي.

وأضاف رئيس الوزراء الأيرلندي أنه يتعين على الجانبين الاتفاق على "مجموعة مشتركة من المعايير والتي يجب أن تكون عالية الجودة.

وقال إنه كان يخشى العام الماضي من أن تترك المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، لكن عقد اجتماع مع جونسون في أكتوبر كان بمثابة تقدم كبير.

وعلى الرغم من ذلك، حذر فارادكار من أنه سيكون هناك بعض الضوابط على البضائع القادمة من بريطانيا إلى أيرلندا الشمالية، على الرغم من إصرار جونسون المتكرر على عدم وجود ذلك.

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الكلمات المفتاحية

رئيس الوزراء الايرلندي ايرلندا الاتحاد الاوروبي

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