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هذا ما لجأ إليه العلماء لمواجهة فيروس كورونا الجديد

الإثنين 27/يناير/2020 - 10:35 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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لجأ العلماء إلى استخدام خوارزمية "BlueDot" التي تعتمد على الذكاء الاصطناعى للتنبؤ بانتشار فيروس كورونا الجديد الذي اجتاح الصين، وأودى بحياة 81 شخصًا.

 

وبحسب موقع قناة العربية، تقوم الخوارزمية بمتابعة تقارير الأخبار بجميع اللغات تقريبًا، وشبكات الأمراض الحيوانية والنباتية، والإعلانات الرسمية لإصدار تحذير مسبق لتجنب مناطق الخطر لانتشار الفيروس.

 

وانتشر فيروس كورونا في الصين وينتمي إلى عائلة "فيروسات كورونا" Coronavirus وقد أودى بحياة أكثر من العشرات حتى الآن، في حين ارتفع عدد الحالات المصابة إلى الآلاف في خلال أيام قليلة، بالإضافة إلى سرعة انتشاره في مناطق جديدة.

 

وفي يوم 9 يناير، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن حدوث تفشي شبيه بالإنفلونزا في الصين، حيث تم الإبلاغ عن مجموعة من حالات الالتهاب الرئوي في مدينة "ووهان" Wuhan الصينية، وكان ظهور المرض مرتبطاً بسوق واحدة لبيع المأكولات البحرية في مدينة "ووهان" بوسط الصين، ولكن سرعان ما ظهرت حالات إصابة في بلدان أخرى تشمل: اليابان، وتايلاند، وكوريا الجنوبية، والولايات المتحدة، وفرنسا، كما ظهرت إصابات جديدة في بلدان جديدة.


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