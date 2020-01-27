التضامن تنقل "فتاة المهندسين" إلى مستشفى العباسية (صور)

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع لفحص البلاغ الوارد من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، بشأن تواجد فتاة ثلاثينية مريضة نفسية بلا مأوى تقوم بإيذاء المارة وترويعهم بالصراخ فى الساعات المتأخرة من الليل وتفترش الرصيف خلف فرع عمر أفندى بشارع أحمد عرابى بالمهندسين.





وتوجه الفريق لمكان تواجد الفتاة وأجرى دراسة حاله لها وتبين إنها تدعى "جميلة أ م" وهى من مواليد محافظة الدقهلية، وتبلغ من العمر ٣٩ عاما ولا يوجد معها أى أوراق تثبت شخصيتها وكانت تعمل بإحدى المحال التجارية وهى متواجدة بهذا المكان منذ عام ونصف وتبين للفريق بعد دراسة حالتها والفحص النفسى إنها تعانى من اضطرابات نفسية شديدة.





وقام الفريق بالتنسيق مع قسم شرطة العجوزة للمرافقة والتنسيق مع مسئولى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء لإخطار مستشفى الأمراض النفسية بالعباسية؛ لاستقبال الفتاة لتتلقى الرعاية الطبية وتم نقلها بسيارة إسعاف، وخضعت الفتاة لفحص طبى ونفسي شامل وحجزت بالمستشفى.





ويتابع الفريق تحسن حالة الفتاة وخضوعها للعلاج النفسي والطبى المكثف وتماثلها للشفاء تمهيدا؛ لاستقبالها بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.





هذا ويتلقى فريق التدخل السريع بلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والمشردين بلا مأوى على الخط الساخن ١٦٤٣٩ وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ١٦٥٢٨ وعلى صفحات التواصل الاجتماعي للوزارة.



