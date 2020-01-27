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برلمانية تتساءل عن استعدادات الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا

الإثنين 27/يناير/2020 - 10:32 ص
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النائبة داليا يوسف
النائبة داليا يوسف
عبداللطيف هيبة
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تقدمت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بسؤال حول استعدادات الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت يوسف في بيان، اليوم الاثنين، أنه في الساعات القليلة الماضية، ازدادت خطورة فيروس كورونا الجديد، وتطور الأمر إلى أن نشرت السلطات الصينية أطباء عسكريين وأغلقت المزيد من المدن للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد مع ظهور تقارير عن وجود مستشفيات في مركز تفشي المرض تكافح لمواجهة الأعداد المتزايدة من المرضى.

وتم الإبلاغ عن حالات جديدة في الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا وماليزيا، حيث أصبح الفيروس الآن في أربع قارات.

وتابعت عضو البرلمان أن الزيادة الكبيرة في عدد الوفيات في الصين تشير إلى أن الفيروس لا يخضع للسيطرة بعد على الرغم من الخطوات الجادة التي اتخذتها السلطات هناك للحد من حركة ملايين الأشخاص الذين يعيشون في مدن بالقرب من مركز تفشي المرض.

وطالبت داليا يوسف، باتخاذ إجراءات عاجلة بجميع المطارات المصرية لإجراء الحجز الصحي على المواطنين القادمين من دول خارجية وخاصة دولة الصين، واستجلاب الأجهزة التي يمكنها كشف الفيروس، كما يجب تفعيل سبل الرقابة بشكل صارم منعا لتسرب وباء كرونا إلى البلاد كما يجب حصر أعداد المواطنين الصينيين في مصر، والأماكن التي يترددون عليها، والكشف عليهم بصفة دورية، بجانب حصر المطاعم الصينية في مصر، ومراقبتها مراقبة فعالة من خلال حملات تفتيشية على هذه المطاعم لتأمين أغذية المصريين وتفعيلا لسبل الرقابة الصحية.

وطالبت بالكشف الدوري أيضا على جميع العاملين بهذه المطاعم وحصولهم على الشهادات الصحية وكذلك مراجعة ضوابط عمل العاملين الصينين والكشف عن المشتبه في إصابتهم بأعراض كورونا فيروس.
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