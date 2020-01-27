الحرارة تصل لتحت الصفر.. "الأرصاد" تكشف حالة الطقس

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس مستقر ويسمح بممارسة كافة الأنشطة اليومية، منوها بأن انخفاض درجات الحرارة ليلا أمر طبيعي، حيث أننا مازلنا في شهر يناير وهو أبرد شهور العام.



وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الإثنين، إلى أن درجات الحرارة -1 في مدينتي نخل وكاترين، موضحا أن هاتين المدينتين لها طبيعة مناخية مختلفة عن مصر بأكملها.



وأضاف مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس في باقي أنحاء الجمهورية معتدل نهارا، شديد البرودة ليلا، منوها بأن المناطق المكشوفة مثل التجمع الخامس، والشيخ زايد تكون أشد برودة، والهواء بهما جاف ولهذا يكون هناك شعور أكبر ببرودة الطقس.

