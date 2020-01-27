رئيس جامعة القاهرة: المصريون يعتزون برجال الشرطة





وكان في استقبال رئيس الجامعة، اللواء طارق مرزوق، مساعد الوزير، لقطاع أمن الجيزة، واللواء رمزي البسيوني، نائب مدير الأمن، وحكمدار الجيزة، واللواء محمود الشبيلي، مدير مباحث الجيزة، والقيادات الشرطية بمحافظة الجيزة.



وقدم الدكتور محمد عثمان الخشت، وأسرة الجامعة، التهنئة لوزارة الداخلية المصرية، بمناسبة عيد الشرطة 68، مؤكدًا اعتزاز المصريين برجال الشرطة ودورهم في حماية الوطن.



ونوه "الخشت"، بأن الجميع لا ينسى دور الشرطة المصرية في الدفاع عن مصر، ضد المحتل الأجنبي، وتضحيات رجالها وشهداءها الشرفاء الذين ضحوا من أجل مستقبل أفضل لمصر يدًا بيد مع الجيش المصري العتيد.



وكان "الخشت" قد حضر احتفالية عيد الشرطة، يوم الخميس الماضي 23 يناير، بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، بحضور رئيس الجمهورية، والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة.

زار الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، ووفد مرافق له من النواب والعمداء، مديرية أمن الجيزة؛ لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الشرطة المصرية 68.