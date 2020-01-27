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جدول مواعيد مباريات اليوم الأثنين 27 / 1 / 2020.. مشاهدة مباراة بورنموث ضد أرسنال بث مباشر

الإثنين 27/يناير/2020 - 09:40 ص
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بوابة الفجر
حسن شحاته
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تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأثنين 27 / 1 / 2020، أبرزها مباراة حرس الحدود ضد أسوان في الدوري المصري، لذلك نقدم لكم جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.
ويعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الأثنين والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الـ15"

حرس الحدود ضد أسوان، تقام المباراة في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و3:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و4:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.

مصر المقاصة ضد طلائع الجيش، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.

جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي "دور الـ32"
بورنموث ضد أرسنال، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.
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