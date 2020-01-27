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خاص بالفيديو - اينو يحكي : تريكة إقتحم غرفتنا ليعنفنا بسبب "الكبدة" .. فخرج بسندوتش !
الإثنين 27/يناير/2020 - 09:30 ص
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أحمد شاكر
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حكى معتز اينو لاعب الاهلي الأسبق، موقف طريف جمعه مع محمد ابو تريكة اسطورة الكرة المصرية
وقال اينو في تصريحات خاصة للفجر الرياضي : كنا في معسكر داخل احد فنادق القاهرة، وطلبنا "سندوتشات كبدة وسجق"
وشرح : كنت مجتمع في غرفتي مع بعض اللاعبين، العجيزي واحمد عادل عبد المنعم وصديق واحمد السيد وحسام عاشور
واردف : رائحة الطعام انتشرت في الفندق، ليأتي ابو تريكة مسرعا لغرفتنا، واستعجب مما نفعله.
واكمل : وقتها رفض ابو تريكة مانفعله، وحاول ان ينصحنا، ولكن في النهاية اقنعته بالحصول على سندوتش كبدة، ليخرج به.
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