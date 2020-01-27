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خاص بالفيديو - اينو يحكي : تعمدت ضرب "ميسي" بلقاء برشلونة .. لم أذق طعم النوم "بسببه"

الإثنين 27/يناير/2020 - 09:23 ص
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اينو وميسي
اينو وميسي
احمد شاكر
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تعمدت ضرب ميسي لصعوبة قطع الكرة منه .. بهذه الكلمات بدأ معتز اينو حديثه مع الفجر الرياضي.

وعاد اينو لبطولة ويمبلي الودية التي جمعت بين برشلونة والاهلي، والتي خسر بها الاخيرة بأربعة أهداف لهدف أحرزه هاني العجيزي.

وقال اينو : في ذلك الوقت كان ميسي أحرف لاعب في العالم، وشرف لي بكل تأكيد ان ألعب معه مان تو مان.

واردف : البدري كلفني بمراقبته طوال المباراة، كنت مضطر ان ادخل عليه بعنف لكي لا يمر مني، فبغير ذلك لن استطيع ايقافه.

وتابع : نجوم العالم لم يستطيعوا ايقاف ميسي.. فهل انا سأفعل؟ بكل تأكيد صعب

واكد : عندما أبلغني البدري بمراقبة ميسي، لم أذق طعم النوم ليلة المباراة، المهمه ليست سهلة

وافصح : في شوط المباراة الأول لم يشرك المدرب نجومه، واستطعنا الخروج من الشوط الاول متقدمين بهدف هاني العجيزي

واكمل : في شوط المباراة الثاني أشرك المدرب نجومه، واستلمت مهامي بمراقبة ميسي، وتعمدت ضربه في كل كرة، فقطع الكرة منه أمر صعب.

واستطرد : بسبب تدخلي العنيق عليه عاقبني بـ (بكوبري) وفي الكرة الاخيرة معه تدخلت بقوة، وقتها الغضب امتلكه.

واكمل : بعد تدخلي معه العنيف ركلني بقدمه، فاشتبكت معه لانه كان يتلفظ ببعض الكلمات، وانا لم اقل له سوى كلمة what !

واتم كلماته : اتذكر بعد المباراة انه لم يغير قميصه مع أحد، وخرج سريعا من الملعب، حصلت على قميص سيدو كيتا واحمد السيد حصل على قميص بيول قائدهم.
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ميسي اينو وميسي

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