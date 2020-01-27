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أحمد السقا يُشيد بصناع فيلم "لص بغداد"

الإثنين 27/يناير/2020 - 09:16 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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أشاد الفنان أحمد السقا بفيلم "لص بغداد"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من خلال مقطع فيديو قام الفنان محمد إمام بنشره عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" وجه من خلاله التهنئة لصناع الفيلم.

ومن جانبه رد محمد إمام على تهنئة صديقه أحمد السقا قائلًا: "أخويا الكبير، ملك الأكشن، ربنا يخليك ليا يا حبيبي".

يُشار أن فيلم "لص بغداد" من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، بطولة محمد إمام،ياسمين رئيس،محمد عبدالرحمن، فتحي عبدالوهاب،أحمد العوضي، أمينة خليل،بالإضافة إلى الفنان أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا منذ طرحه في دور العرض.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار أكشن، يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة تقع عندما يبدأ أبطال الفيلم في البحث عن كنز مفقود، وهو من إنتاج "سينرجي.
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