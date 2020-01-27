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مصدر كردي: تركيا توطن مئات المسلحين في رأس العين

الإثنين 27/يناير/2020 - 09:15 ص
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مئات المسلحين
مئات المسلحين
وكالات
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وطنت الميليشيات الموالية للجيش التركي 120 عائلة من عائلات المسلحين القادمين من باقي المحافظات السورية خلال اليومين الماضيين في منازل المواطنين الأكراد في مدينة رأس العين بشمال سوريا، حسبما قال مصدر كردي.

 

ونقل موقع "باسنيوز"، عن المصدر الكردي، أن "الميليشيات الموالية للجيش التركي وطنت 120 عائلة عربية من إدلب وحمص ومناطق أخرى في منازل المواطنين الأكراد المهجرين في رأس العين والاستيلاء على أثاثهم وكافة الممتلكات الموجودة فيها".

 

وأضاف المصدر: "المواطنون الأكراد يخشون من العودة إلى ديارهم خوفاً من الخطف والاعتقال على الهوية على غرار ما يحصل في عفرين".

 

وتابع: "الميليشيات السورية المسلحة تقوم بعمليات التغيير الديموغرافي في رأس العين من خلال توطين عوائل المسلحين القادمين من المحافظات السورية كما حدث ويحدث في عفرين".

 

وأكد أن "ممتلكات الموطنين تعرضت للنهب والسرقة على يد عناصر الميليشيات المسلحة التي تعتبرها غنائم حرب".

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