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أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 26-1-2020

الإثنين 27/يناير/2020 - 08:53 ص
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اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم
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استقرت أسعار العملات اليوم الاثنين 27-1-2020 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية للبنوك العاملة في مصر وكانت أسعار العملات شهدت حالة من الارتفاع خلال تعاملات الخميس الماضي، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات الأجنبية 
 سجل متوسط سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.76 جنيه للشراء، 15.86 جنيه للبيع.
 بلغ سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم نحو 17.46 جنيه للشراء ، 17.60 جنيه للبيع .

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم 51.64 جنيه للشراء، و52.27 جنيه للبيع.
سجل سعر صرف الريال السعودى نحو 4.19 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.

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