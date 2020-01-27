أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 26-1-2020





استقرت أسعار العملات اليوم الاثنين 27-1-2020 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية للبنوك العاملة في مصر وكانت أسعار العملات شهدت حالة من الارتفاع خلال تعاملات الخميس الماضي، وجاءت الأسعار على النحو التالي:





أسعار العملات الأجنبية

سجل متوسط سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.76 جنيه للشراء، 15.86 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم نحو 17.46 جنيه للشراء ، 17.60 جنيه للبيع .





سجل سعر الدينار الكويتي اليوم 51.64 جنيه للشراء، و52.27 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودى نحو 4.19 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.



