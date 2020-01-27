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ريال مدريد ضد بلد الوليد 0/1 في الدوري الإسباني | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)

الإثنين 27/يناير/2020 - 09:02 ص
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ريال مدريد ضد بلد الوليد
ريال مدريد ضد بلد الوليد
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مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني

ريال مدريد ضد بلد الوليد، تمكن فريق ريال مدريد الإسباني من تحقيق فوزًا صعبًا على مضيفه بلد الوليد بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس الأحد، على ملعب "نويفو خوسيه زوريلا"، في إطار منافسات ختام الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني الممتاز "الليجا" 2020/2019.

أهداف مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني
وسجل ريال مدريد هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 78 عن طريق المدافع ناتشو فيرنانديز بضربة رأس رائعة من عرضية متقنة، لينتهي اللقاء بنتيجة 0/1 للفريق الملكي.

وانفرد ريال مدريد بصدارة جدول االدوري الإسباني رافعًا رصيده إلى 46 نقطة بفارق 3 نقاط أمام برشلونة حامل اللقب، والذي خسر أمام فالنسيا أمس في مباراته بنفس المرحلة بنتيجة 0/2، بينما تجمد رصيد بلد الوليد عند 22 نقطة في المركز الـ16.

وبدأ ريال مدريد مباراته أمام بلد الوليد بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ناتشو فيرنانديز – رافاييل فاران – سيرجيو راموس – فيرلاند ميندي.

خط الوسط: كاسيميرو – لوكا مودريتش – توني كروس – إيسكو.

خط الهجوم: رودريجو جوس – كريم بنزيما.

شاهد.. ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني:-

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