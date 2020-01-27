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تيم حسن يعلن اعتزاله للسوشيال ميديا

الإثنين 27/يناير/2020 - 08:58 ص
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بوابة الفجر
رانيا ماهر
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تواصل الفنان السوري تيم حسن مع متابعيه أمس على حسابه الخاص بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، حيث قام بالرد على كل أسئلتهم، وحرص الفنان على التفاعل مهم بسلسلة تغريدات، وكانت من ضمن هذة الأسئلة، سؤال أحد متابعية لة أن صفحة "الفيسبوك" غير موثقة وأن كانت له أم لا.

ليرد تيم رد فاجئ متابعيه قائلا: " ‏لا انا تركت الفيس تقريبا .. انستغرام وتويتر فقط ، وقريبا رح اتركهم بادن الله ..
الصفحة عالاغلب هي للمناضلة".

يذكر أن تيم أعلن عن جزء رابع من مسلسل "الهيبة" وذلك بعد نشره تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، والذي سيحمل أسم "الهيبة الرد".

جدير بالذكر أن الفنان تيم حسن قد شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "الهيبه الجزء الثالث" وهو درامي سوري لبناني

والمسلسل من بطوله سيرين عبد النور،منى واصف،أويس مخللاتي، عبدو شاهين، روزينا لاذقاني،ختام اللحام، خالد السيد،ناظم عيسى،ليلى قمري، ولاء عزام، ربيع الحاج.

ويشار أنه يعرض حالياً للفنان تيم حسن، مسلسل"العميد" على منصة شاهد نت.

والمسلسل من كتابه وإخراج باسم السلكا وفكره "kingset"وإنتاج "kingset dkl "production وسوف يعرض أولا علي موقع "شاهد" ثم علي شاشه قناة "ام بي سي".
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