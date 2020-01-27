اليوم.. "البيئة" تحتفل باليوم الوطني

تحتفل وزارة البيئة، اليوم الاثنين، بيوم البيئة الوطني في مصر، بالتعاون مع المكتب العربي للشباب والبيئة، في ظل تزايد الاهتمام على المستوى الرسمي والوطني في مصر، بقضايا البيئة، وتأكيدا لدور المجتمع المدني في إبراز جهوده في المحافظة على البيئة وتنميتها.



ويأتي ذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على اعتماد يوم 27 من يناير، من كل عام، للاحتفال بيوم البيئة الوطني، في مصر، اعتبارا من عام 2020.



وتأتي أسباب اختيار يوم 27 يناير، للاحتفال باليوم البيئة الوطني، تخليدا لليوم الذي صدر فيه أول قانون لحماية البيئة في مصر وهو قانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤.

كما يأتي ذلك لحرص الوزارة، على أن يكون لمصر يوما وطنيا للبيئة، يتم الاحتفال به كل عام، لشحذ الوعي البيئي لدى الأفراد وتشجيعهم على ممارسة سلوكيات صديقة للبيئة تهدف لصون الموارد الطبيعية.



ومن المقرر أن يكون شعار الاحتفال بيوم البيئة الوطني هذا العام، بالتكامل مع الإرادة السياسية والوطنية في الإصرار على وضع البيئة ضمن قائمة أولويات الدولة المصرية.



وجاءت رسمية الاحتفال باليوم الوطني للبيئة هذا العام، لتتويج جهود الشراكة المتواصلة بين وزارة البيئة وجمعية المكتب العربي للشباب والبيئة وكذلك منظمات المجتمع المدني، بما تتضمنه من مشروعات وأنشطة، تشارك فيها جميع الأطراف المعنية الأخرى.



وتتضمن فعاليات الاحتفالية مجموعة من الأنشطة التي يتم تنفيذها من خلال وزارة البيئة وفروعها الإقليمية بالمحافظات، وبالتعاون مع الوزارات والجهات المختلفة، ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد والقطاع الخاص في ربوع الجمهورية كافة، على مدار شهر يناير الجاري.



وتعد المسابقات البيئية، من الآليات الفاعلة في شحذ الوعي البيئي، حيث تضمنت فعاليات الاحتفال، إطلاق مسابقات بيئية لفئات مختلفة من المجتمع، ومنها مسابقة تصميم بوستر عن الطبيعة في مصر، ومسابقة التصوير الفوتوغرافي عن البيئة، ومسابقة إعادة تدوير المخلفات المدرسية، ومسابقة أجمل حي أو شارع بيئي.



كما تضمنت الفعاليات تنفيذ ورش عمل وندوات للتوعية بموضوع الاحتفال بمختلف المحافظات.



ويشارك في فعاليات اليوم، المجتمع المدني والشباب وذلك لتنفيذ حملات نظافة وتشجير وتجميل لأماكن مختلفة في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين وزارتي البيئة والزراعة.



ويأتي الاحتفال فرصة سانحة لرفع الوعي بمنظومة المخلفات الجديدة ودعم نشر فكر دعم تحويل المخلفات إلى منتجات ذات قيمة من خلال تنفيذ ورش لتحويل المخلفات إلى منتجات نافعة، وسوف يتم تكريم أفضل ثلاث جمعيات أهلية تعمل في مجال الحفاظ على البيئة.