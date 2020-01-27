Advertisements
Advertisements
Advertisements

غضب إسرائيلى بعد دعوة ترامب لنتنياهو وجانتس للبيت الأبيض قبل الانتخابات

الإثنين 27/يناير/2020 - 08:50 ص
Advertisements
بوابة الفجر
الحسين محمد
Advertisements
حالة من الغضب انتابت الأوساط السياسية الإسرائيلية، بعد الدعوة المفاجئة التى وجهها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، لكل من رئيس الوزراء المنتهية فترة ولايته بنيامين نتنياهو،وبينى جانتس زعيم حزب أزرق أبيض، الذى يقترب بقوة من الحصول على مقعد رئاسة الحكومة، خلفًا لنتنياهو بعد الانتخابات التى ستجرى فى الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل، للتشاور حول صفقة القرن التى ينوى الإعلان عنها الرئيس الأمريكى خلال الايام القادمة.

وشن "أفيجدور ليبرمان "زعيم حزب إسرائيل بيتنا الذى يستعد لحضور جلسة الكنيست لبحث رفع الحصانة عن رئيس الحكومة يوم الثلاثاء المقبل، هجومًا حادًا على "بنيامين نتنياهو"، وأكد أنه قد هرب إلى الولايات المتحدة، حتى لا يوفى بتعهده بشأن ضم وادى الأردن الى السيادة الإسرائيلية.

وأضاف أن من الأفضل أن يودع نتنياهو موضوع الحصانة، ويمنع الاجبار الدينى الذى تفرضه بعض الاحزاب، ثم يتوجه بعد ذلك إلى أى مكان للمشاركة فى إحلال السلام بالمنطقة.

أما "عامير بيرتس" زعيم حزب كتلة العمل _جيشر،فقد قام بإرسال امس رسالة قصيرة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ذكر فيها ان دعوة نتنياهو وجانتس للولايات المتحدة فى هذا التوقيت، سيتم تفسيرها على أنها تدخل صريح فى العملية الانتخابية الإسرائيلية، ورغم ذلك تمنى التوفيق لبينى جانتس خلال رحلته الى الولايات المتحدة.

وكشف التقرير الذى نشرته صحيفة معاريف العبرية، أن بيرتس أضاف فى رسالته التى بعثها للرئيس الأمريكى، أنه لا يمكن تحريك عملية سلام حقيقية، إذا لم تكن مؤسسة على مبدأ اقامة دولتين لكلا لشعبين، وأضاف أن أى مسيرة سلام ستؤدى إلى ضم أراضى بشكل أحادى، لن تحقق شيئًا يذكر.

كما هاجم أحمد طيبى زعيم كتلة القائمة العربية الموحدة بالكنيست، دعوة نتنياهو وجانتس لواشنطن، وقال إن المقصود هنا بشراكة نشطة للحملة الانتخابية لحزب الليكود، ولم يحدث من قبل تدخل عنصر أجنبى فى الإنتخابات الإسرائيلية ويقوم بتجنيد نفسه لمصلحة أحد الاحزاب بهذا الشكل بموافقة الطرفين.

وأضاف أن عرض صفقة القرن التى ستؤدى الى ضم المستوطنات والاراضى التى احتلت عام 1967..ربما تعتبر هدية للمستوطنين..لكنها فى الحقيقة روشتة لإستمرار الصراع القائم".
Advertisements

أخبار تهمك

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الاهلي LIVE Ahly

منذ حوالي 14 ساعة

كورة اون لاين Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «Ahli» "الشناوي يتألق" رابط الاهلي HD

منذ حوالي 12 ساعة

الآن "تايم سبورت" لمشاهدة مباراة الأهلي والنجم مجانا.. رابط مشاهدة مباراة الأهلي ahly vs ess تابع الأهلي اليوم

منذ حوالي 13 ساعة

بعد الفوز على النجم.. حظوظ الأهلي في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

مشاهدة مباراة ارسنال مجانًا| رابط بين سبورت مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث| بث مباشر مباراة ارسنال الآن بدون تقطيع رابط kora lve

الآن

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي جول Ahly

منذ حوالي 14 ساعة

"الشوط الثاني" يلا شووت مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر بدون تقطيع GOAL كورة اون لاين رابط ماتش الاهلي YALLA ONLINE

منذ حوالي 12 ساعة

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر بدون تقطيع Yalla Shoot كورة لايف اون لاين رابط ماتش الأهلي اليوم ahly live online

منذ حوالي 13 ساعة

الشوط الثاني live.. بث مباشر مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا AHLY TODAY

منذ حوالي 12 ساعة

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم الاهلي

منذ حوالي 13 ساعة

نتيجة مباراة مصر وتونس في نهائي إفريقيا لكرة اليد

منذ حوالي 13 ساعة

لايف Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLA Ahly يلا شوت MATCH رابط ماتش الاهلي LIVE

منذ حوالي 13 ساعة

بث مباشر live .. مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث اليوم 27/1 بكأس الاتحاد الإنجليزي

الآن

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم

منذ حوالي 13 ساعة

بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي اليوم 1/26 في دوري الأبطال

منذ حوالي 13 ساعة

«يلاشووت Ahly» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الاهلي

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:50 م

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم

بعد الفوز على النجم.. حظوظ الأهلي في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

07:58 م

بث مباشر live .. مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث اليوم 27/1 بكأس الاتحاد الإنجليزي

09:10 م

نتيجة مباراة مصر وتونس في نهائي إفريقيا لكرة اليد

08:18 م

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي جول Ahly

07:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status