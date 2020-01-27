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غدا.. تخريج أول دفعة من متعافي الإدمان بالمنيا

الإثنين 27/يناير/2020 - 08:47 ص
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وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
آيات عامر
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تخرج الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي؛ ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، غدا الثلاثاء، أول دفعة من المتعافين من تعاطي المخدرات بمركز  العزيمة لعلاج مرضى الإدمان بمركز سمالوط بمحافظة المنيا.

ومن المقرر افتتاح أول معرض لمنتجات مرضى الإدمان داخل المركز، كما سيتم أيضا تسليم شيكات لمتعافى الخط الساخن لعلاج الإدمان؛ لإنشاء مشروعات صغيرة لهم فى إطار الدمج المجتمعي.

وتعقد الفاعلية بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة  صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وأعضاء مجلس نواب المحافظة، وعمرو عثمان مساعد وزيره التضامن مدير الصندوق.


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نيفين القباج متعافي الادمان علاج مرضى الادمان شعبة مخابز المنيا المنيا المخدرات الادمان

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