سعر الدولار اليوم الاثنين 27-1-2020 في البنوك المصرية

حافظ سعر الدولار اليوم الاثنين 27-1-2020 على استقراره في البنوك العاملة في مصر خلال بداية التعاملات الصباحية، وشهد سعر الدولار حالة من التراجع مقابل الجنيه خلال ختام تعاملات أمس، وجاءت الأسعار على النحو التالي:
سعر الدولار مقابل الجنيه
سجل متوسط سعر الدولار بالبنك المركزى المصري نحو 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع .
سجل سعر صرف الدولار في بنك البركة نحو 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع.
سجل سعر الولار في بنك قناة السويس نحو 15.98 جنيه للشراء و16.08 جنيه للبيع.
سجل سعر صرف "الدولار" في بنك ابو ظبي نحو 15.77 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار في البنك الاهلى المصري نحو 15.76 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار في بنك كريدى أجريكول نحو 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 15.73 جنيه للشراء، 15.83 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 15.74 جنيه للشراء، و 15.84 جنيه للبيع
سجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 15.76 جنيه للشراء ، 15.86 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى نحو 15.73 جنيه للشراء، و15.83 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في البنوك المصرية
البنك
سعر شراء الدولار
سعر بيع الدولار
سعر الدولار في البنك المركزي
15.7172
15.8424
سعر الدولار في البنك الأهلي
15.75
15.85
سعر الدولار في بنك مصر
15.75
15.85
سعر الدولار في بنك القاهرة
15.75
15.85
سعر الدولار في بنك قناة السويس
15.73
15.83
سعر الدولار في العربي الأفريقي
15.73
15.83
سعر الدولار في بنك بلوم
15.75
15.85
سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي
15.77
15.85
سعر الدولار في بنك SAIB
15.76
15.86
سعر الدولار في بنك مصر إيران
15.74
15.84
سعر الدولار في بنك HSBC
15.74
15.84
سعر الدولار في المصرف العربي
15.73
15.83
سعر الدولار في الكويت الوطني
15.73
15.83
سعر الدولار في بنك عودة
15.74
15.84
سعر الدولار في بنك المشرق
15.78
15.88
سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان
15.73
15.83
سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي
15.74
15.84
سعر الدولار في المصرف المتحد
15.73
15.83
سعر الدولار في البنك المصري الخليجي
15.74
15.84
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
15.73
15.83
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
15.73
15.83
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول
15.74
15.84