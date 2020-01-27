سعر الدولار اليوم الاثنين 27-1-2020 في البنوك المصرية

حافظ سعر الدولار اليوم الاثنين 27-1-2020 على استقراره في البنوك العاملة في مصر خلال بداية التعاملات الصباحية، وشهد سعر الدولار حالة من التراجع مقابل الجنيه خلال ختام تعاملات أمس، وجاءت الأسعار على النحو التالي:





سعر الدولار مقابل الجنيه

سجل متوسط سعر الدولار بالبنك المركزى المصري نحو 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع .

سجل سعر صرف الدولار في بنك البركة نحو 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع.

سجل سعر الولار في بنك قناة السويس نحو 15.98 جنيه للشراء و16.08 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف "الدولار" في بنك ابو ظبي نحو 15.77 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك الاهلى المصري نحو 15.76 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك كريدى أجريكول نحو 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 15.73 جنيه للشراء، 15.83 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 15.74 جنيه للشراء، و 15.84 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 15.76 جنيه للشراء ، 15.86 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى نحو 15.73 جنيه للشراء، و15.83 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.



